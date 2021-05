Vereador ofende Paulo Gustavo em discurso sobre Dia das Mães

A reportagem tentou contato com o vereador por meio dos telefones que constam na página da Câmara de Maripá e no registro de candidatura do TSE, mas não foi atendido. A localidade tem 5.582 pessoas, segundo estimativa do IBGE, e Seling recebeu 193 votos na última eleição municipal, em 2020.

O ataque aconteceu um dia antes da morte de Paulo Gustavo por complicações da Covid-19, que comoveu o Brasil e rendeu homenagens de colegas de profissão do ator, personalidades internacionais, fãs, e até do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que coleciona frases e posições agressivas contra homossexuais.

"Nós não podemos perder o que há no coração de uma mãe, o que a há de mais bonito numa família unida. Pai e mãe, não marido com marido, ou 'marida', não sei como se fala essa porcaria, de tanto que odeio isso", continuou.

