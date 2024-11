Vera Viel detalha como será tratamento após retirada de tumor: '33 sessões'

Ela também gravou uma série de vídeos e contou como foi impactada pela notícia do tumor. "Quando você recebe um diagnóstico desse, como aconteceu comigo? estava tudo bem, sempre treinei muito, cuidei do corpo. O mundo desabou sobre minha cabeça. Recebi um diagnóstico de um tumor raríssimo", recordou.

A apresentadora contou como será o seu tratamento com a radioterapia. "Serão 33 sessões de radioterapia. Inicia 11 de novembro e termina 25 de dezembro", disse ela nos stories do Instagram nesta sexta-feira (1º).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.