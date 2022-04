Vencedores do Power Couple, Mari Matarazzo e Matheus Yurley anunciam término

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Os vencedores da quinta edição de Power Couple Brasil (RecordTV), Mari Matarazzo e Matheus Yurley, anunciaram nesta sexta-feira (8) o término do relacionamento.

O casal tem uma filha, Maria Júlia, de dois anos e enfatizaram que, em função dela, sempre terão um elo. Eles afirmaram que estão passando por um momento de dor e reforçaram que exigem respeito e empatia pela decisão.

"Independente de qualquer escolha continuo com a maior admiração possível por ela", escreveu Matheus em seu perfil no Instagram. "Mas nem tudo será para sempre e aqui chega o fim de um ciclo. Continuarei trabalhando como sempre trabalhei para o futuro de minha família e minha filha.

"Hoje comunico a vocês que eu e o Matheus não estamos mais juntos, estávamos seguindo caminhos completamente diferente e no meio do caminho me senti perdida e estou tentando me reencontrar", escreveu Mari Matarazzo, também no Instagram e com uma foto do ex-casal. Ela também diz que vai focar em sua carreira e em novos projetos, com a mesma intenção do pai da criança de garantir um bom futuro para ela.