Vencedor da Meia Maratona de Bristol é desclassificado por correr prova errada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vencedor da Meia Maratona de Bristol, no Reino Unido, acabou desclassificado e perdeu a conquista por ter participado da prova errada. Segundo reportagem da BBC News, a confusão aconteceu porque Omar Ahmed havia se inscrito originalmente para participar da Great Bristol Run, percurso que tinha 10 km.

Mas ele acabou correndo acidentalmente os 22 km da Meia Maratona em 63 minutos, o que lhe garantiria a vitória.

O problema aconteceu porque as duas provas aconteceram no mesmo dia -no último domingo (19)- e os percursos coincidiam em determinado trecho. Ahmed acabou seguindo pelo trajeto da Meia Maratona no momento em que os percursos se separavam, o que provocou o equívoco.

A organização das provas disse que embora o corredor tenha tido "um desempenho impressionante", outros atletas reclamaram sobre o ocorrido e uma investigação foi realizada, resultando na sua desqualificação.

"Regras são regras e, neste caso, elas dizem que temos de desqualificar Omar", afirmou Paul Foster, presidente da The Great Run Company, responsável pela meia maratona.

"Saudamos seu desempenho e ele foi convidado para participar da Great Manchester Run da próxima semana como um atleta de elite", afirmou Foster à BBC News. "Claro, também esperamos recebê-lo de volta a Bristol para a Great Bristol Run de 2022", completou.

Com os resultados revisados, Chris Thompson é o novo vencedor da prova com o tempo de 67 minutos.

Foi a primeira vez que as duas disputas aconteceram no mesmo dia. Isso porque, em 2020, as corridas foram canceladas por causa da Covid-19.