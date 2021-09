'Dias vão se tornando menos tristes', afirma nora de Glória Menezes ao publicar foto com atriz

Anteriormente, Mocita já tinha dito que a família estava unida para tentar amenizar a dor de Glória pela perda do marido. "Por aqui, a família está unida, como uma engrenagem de amor. Cada um dá o melhor de si, num revezamento afetivo --com o único objetivo de amenizar a dor da nossa rainha."

Após a morte de Tarcísio Meira, vítima de complicações da Covid-19, Glória Menezes voltou a morar no Rio. No início da pandemia, o casal tinha se isolado na fazenda da família em Porto Feliz, interior de São Paulo.

"[...] Hoje o meu dia teve um sabor muito melhor. Família reunida, saímos para jantar com a rainha. E os dias vão se tornando menos tristes e mais leves. Hoje estou feliz. Foi um dia bom", escreveu ela, que aparece na imagem ao lado do marido, Tarcísio Filho.

