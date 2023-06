Veja filmes para curtir o Dia dos Namorados sem ter que deixar o conforto do sofá

Please Baby Please

Nessa animação de Makoto Shinkai, Mitusha, filha do prefeito de uma pequena cidade japonesa, sonha em conhecer Tóquio. Taki, um jovem da capital, trabalha em um restaurante, mas quer mudar de vida. Distantes e desconhecidos, os dois são conectados pela magia do destino.

Your Name

Jack e Ennis, personagens de Jake Gyllenhaal e Heath Ledger, são contratados para cuidar de ovelhas em Wyoming, no verão de 1963. Em meio à solidão das montanhas, vivem uma relação sexual tenra, porém proibida. O que era para ser um episódio escondido no passado se impõe na vida deles quando, já casados, se reencontram e passam anos vivendo encontros amorosos furtivos.

Com Ethan Hawke e Julie Delpy, o filme é o primeiro da trilogia que narra o amor do americano Jesse e a francesa Celine, que se conhecem em um trem rumo a Paris. Encantados um pelo outro, decidem fazer uma escala em Viena para se conhecerem melhor.

Jenny, vivida por Katherine Heigl, sofre pressão da família para encontrar um marido. O que seus pais não sabem é que ela é lésbica e namora Kitty, que todos pensam que é apenas uma amiga. Quando Jenny revela que quer se casar com Kitty, a família entra em rebuliço -mas ela está disposta a seguir em frente com ou sem aprovação.

Nove histórias se cruzam nessa comédia romântica sobre a complexidade do amor, ambientada na Londres natalina. Hugh Grant, Emma Thompson e Colin Firth estão entre os destaques do elenco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia dos namorados acontece nesta segunda-feira (12). Para quem quer ficar em casa neste começo de semana e curtir a data no conforto do sofá, aqui vai uma lista de 6 filmes para assistir no streaming.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.