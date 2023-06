Harry e Meghan foram desprezados em aniversário do rei Charles, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harry, 38, e Meghan Markle, 41, foram desprezados em evento para celebrar o aniversário do rei Charles 3º. Segundo fontes, em entrevista à coluna de Richard Eden no Daily Mail, o casal não foi convidado para a comemoração.

"Receio que seja um reflexo do estado das relações no momento", destacou uma fonte sobre o suposto motivo para os dois não serem convidados pela família real para o Trooping of the Color de Charles.

Relações estremecidas: O príncipe Harry compareceu à coroação do rei Charles 3º, mas foi sozinho, sendo também rebaixado para a terceira fileira. Após a cerimônia, o duque de Sussex voltou para Montecito, na Califórnia, para celebrar o aniversário do primogênito, Archie, com Meghan Markle e a caçula, Lilibet.

Tensão maior em meio à batalha judicial contra o Grupo Mirror: Conforme o Page Six, a tensão entre Harry e a família real aumentou após o príncipe continuar sua batalha contra os jornais do grupo, por supostamente hackear seu telefone a fim de obter informações pessoais. Por outro lado, o advogado do grupo, Andrew Green KC, alega que as notícias divulgadas foram "por ou em nome de membros da família real".

"Harry também se veria lutando na batalha deles, para proteger a reputação da monarquia. Mas, certamente, eles [a família real] evitam o confronto com a mídia na maioria dos casos. E o litígio é demorado, estressante e imprevisível", disse uma fonte ao Page Six.