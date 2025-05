Veja 10 boas opções de filmes nos streamings para amantes do tênis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Rivais", um dos filmes mais comentados de 2024, trazia um triângulo amoroso prestes a entrar em ebulição às vésperas do tradicional US Open, em elenco liderado pela queridinha Zendaya.

O tênis tem rendido bons exemplares para o audiovisual, seja na ficção, como "Rivais", seja em documentários de grandes nomes, como Roger Federer ou Boris Becker. Confira algumas opções.

BORG VS. MCENROE (2017)

O filme de ficção recria um dos jogos mais emblemáticos do tênis: a disputa entre o destemperado e jovem americano John McEnroe (Shia LaBeouf) e o frio ídolo sueco Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), na final do Grand Slam de Wimbledon, em 1980.

Apenas para locação: YouTube, R$ 6,90

CARLOS ALCARAZ: DO MEU JEITO (2025)

Em três partes, a série documental mostra a trajetória da carreira e bastidores do cotidiano do espanhol Alcaraz, o mais jovem tenista a se tornar número 1 no ranking da ATP.

Disponível em Netflix

FEDERER: 12 ÚLTIMOS DIAS (2024)

Asif Kapadia (diretor de "Senna") tem acesso à intimidade de Roger Federer, considerado um dos melhores de todos os tempos, no dia do anúncio de sua aposentadoria. Ao mesmo tempo em que encara um último torneio, o suíço relembra momentos importantes.

Disponível em Prime Video

A GUERRA DOS SEXOS (2017)

Em 1973, enquanto as mulheres lutavam pela profissionalização, o recém-aposentado e misógino Bobby Riggs (Steve Carell) desafia a tenista Billie Jean King (Emma Stone) para uma duelo dos sexos. Inspirado em uma história real.

Disponível em Disney+

KING RICHARDS: CRIANDO CAMPEÃS (2021)

O filme conta a história de superação do pai das irmãs Williams, cuja persistência foi fundamental para que Venus e Serena conseguissem oportunidades no esporte. Oscar de melhor ator para Will Smith.

Disponível na Max

O MUNDO X BORIS BECKER (2023)

Dividido em duas partes ("Triunfo" e "Desastre") faz um perfil do tenista alemão, um dos mais talentosos e controversos dos anos 1980, que precisou lidar com a fama muito cedo em uma Alemanha que se adaptava à unificação.

Disponível na Apple TV+