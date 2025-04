Van Damme é acusado de ter relações sexuais com mulheres traficadas da Romênia

O advogado Adrian Cuculis, que representa uma das vítimas, atualmente com 26 anos (e que era menor de idade na época), disse à revista People que as mulheres "estavam em estado de vulnerabilidade, com a suspeita de que foram exploradas". Os representantes de Van Damme e a DIICOT foram procurados pela reportagem, mas não responderam.

Segundo a acusação, Van Damme teria se envolvido conscientemente com mulheres traficadas por uma equipe criminosa liderada por Morel Bolea, um empresário romeno e dono de uma agência de modelos. As supostas vítimas teriam sido oferecidas como "um presente" ao ator. Várias pessoas ligadas ao grupo também estão sob investigação por tráfico sexual.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jean-Claude Van Damme, 64, foi acusado de ter mantido relações sexuais com mulheres romenas traficadas. Uma queixa criminal sobre o caso, que teria ocorrido há 10 anos em Cannes, na França, foi registrada recentemente na Direção Romena para a Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT) contra o ator belga, astro de filmes como "O Grande Dragão Branco" (1988) e "Street Fighter" (1994), entre outros.

