Unesco escolhe Rio de Janeiro como capital mundial do livro em 2025

Criado em 2001, o título de capital dos livros prevê que as cidades nomeadas se comprometam em promover a leitura para todas as idades e grupos, tanto em âmbito nacional quanto no internacional.

O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta quarta-feira (4) por meio das redes sociais. No post, ele compartilhou um documento no qual a organização informa sobre a vitória da cidade.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.