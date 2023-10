Saulo Poncio é internado na UTI com dores no tórax

De acordo com um comunicado postado na página oficial de Instagram dele, os primeiros sintomas sentidos foram fortes dores no tórax. Inicialmente, os médicos desconfiaram de infarto mas, depois de exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Saulo Poncio está internado na UTI desde a noite de terça-feira (3) após sentir fortes dores no tórax. Por conta disso, todos os compromissos do cantor foram cancelados.

