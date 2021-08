'Um Picasso' reafirma qualidades do teatro em estreia presencial

Em tempo, trata-se de uma ficção supostamente inspirada em fatos reais, sobre um encontro de Picasso durante a ocupação alemã de Paris, na Segunda Guerra, com uma curadora e crítica que prepara a mostra de "arte degenerada" --e busca com ele "um Picasso" a ser destruído na exposição nazista.

Há uma felicidade em torno da apresentação, dos intérpretes, do público, que ultrapassa os limites do texto de Jeffrey Hatcher, que é uma peça bem-feita, com alguma discussão sobre a arte diante do fascismo.

Da mesma maneira, na encenação, rever os figurinos em tom pastel, de época e precisando de ajuste, mata as saudades da insatisfação de sempre nas montagens do grupo.

E que é possível caminhar com eles, acompanhá-los ao longo da apresentação nos seus momentos de auge do conflito e naqueles em que não alcançam o que buscavam, perdem o fio.

Em protocolo e cuidados, foi um retorno sem riscos e atropelos ao teatro presencial. Mais importante, "Um Picasso" é um espetáculo em que as qualidades do teatro se reafirmam, se reapresentam para o público.

