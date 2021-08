Madonna comemora aniversário das filhas gêmeas com fotos no Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna, 63, comemorou o aniversário de 9 anos das filhas gêmeas, Estere e Stella, com a publicação de uma série de fotos de várias fases da vida das meninas nesta terça-feira (24) no Instagram. Elas foram adotadas em 2017, no Malaui.

"Feliz aniversário, Stella e Estere !!!! Duas belezas que trazem nada além de alegria para todos que procuram. Tão grato por tê-los em minha vida ", escreveu a diva pop.

Madonna é mãe de seis filhos, incluindo as gêmeas. Com o cineasta Guy Ritchie, ele teve os filhos Rocco Ritchie, 21, e David Banda, 15; Lourdes Leon, com o dançarino Carlos Leon; mais a filha Mercy, 15.

Na semana passada, a cantora viajou para em Puglia, na Itália, com o namorado, os filhos e amigos para comemorar seus 63 anos. Ela curtiu uma festa íntima no famoso e luxuoso Hotel Borgo Egnazia e compartilhou com os fãs alguns registros de sua comemoração. "Que comecem os jogos de aniversário", brincou ela.

Em 2020, Madonna comemorou o aniversário ao lado da filha mais velha, Lourdes Maria, 23, e do namorado Ahlamalik Williams, na Jamaica. A cantora compartilhou fotos e imagens curtindo seu aniversário através das redes sociais.

Em uma das suas publicações, Madonna aparece segurando uma bandeja com diversos cigarros de maconha e ervas. "Bem-vindo à Jamaica", escreveu a artista na legenda. Em outros registros, Madonna posou com um cigarro na boca.