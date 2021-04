TV Aparecida reformula grade e apresenta novos programas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Aparecida reformula a sua grade de programação e lança novos programas em abril. As estreias começam na noite desta terça (6) com Luar do Sertão, que era um quadro dentro do Aparecida Sertaneja, e agora foi transformado em atração musical para destacar e valorizar as culturas regionais do país. Padre Paulinho e a jornalista Wanessa Ferreira comandam a produção.

Na quarta (7), é a vez de Revelações Brasil, reality apresentado por Amanda Françozo que, neste ano, abre às participações para todos os ritmos musicais. No mesmo dia, vai ao ar o Quarta Show, game musical com Rogério Chiaravalli.

Na noite de sábado (10) tem o "Conectados pela Fé", focado no público jovem e com apresentação do Fráter Jonas. E o "Sabor de Vida", com o padre Evandro, ex-participante do MasterChef, da Band, e a jornalista Bianca Láua, entra no domingo (11), mostrando receitas de famílias e dos devotos.

Por fim, também no domingo (11), reestreia o Kombina, todo repaginado, com Bete Ribeiro.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

> Luar do Sertão, terça, às 19h30

> Revelações Brasil, quarta, às 20h

> Quarta Show, quarta, às 21h30

> Conectados pela Fé, sábado, às 19h30

> Sabor de Vida, domingo, às 13h

> Kombina, domingo, às 14h