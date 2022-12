Torcedores indianos fazem clipe estilo bollywood para apoiar o Brasil na Copa do Mundo

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Indianos do estado de Kerala, no sul do país, se definem como torcedores fanáticos da seleção brasileira e do futebol da América Latina. Recentemente, até brigaram com a torcida que apoia a Argentina.

Bollywood é o nome dado a indústria cinematográfica indiana. Os filmes são falados em hindi e fazem um grande sucesso na Ásia e em países com muitos imigrantes da região.

Para demonstrar o apoio e amor pelo futebol do Brasil, a torcida -que se denomina como Brazil Fans Kerala- produziu um vídeo em que exibem orgulhosamente a camisa da seleção na Copa do Mundo. O vídeo também conta cenas dos brasileiros em campo.

O organizador da torcida, Nazar Pattithada, disse que a música lançada este ano faz parte de uma tradição antiga. "A cada Copa compomos uma música para a seleção brasileira", explicou em entrevista ao g1.

O grupo sempre se junta para assistir aos jogos do Brasil e alguns moradores da cidade pintaram as casas de verde e amarelo. O camisa 10 do time, Neymar, é homenageado com uma placa de 30 metros de altura.

"Esperamos que recebam esta canção composta e cantada de coração cheio. Como foi preparada em pouco tempo, pedidos perdão se houver falhas", escreveram ao postarem nas redes sociais.