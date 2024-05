Tony Ramos passa por cirurgia para retirada de coágulo no cérebro

Tony esteve recentemente no ar na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama da Globo, ele interpretava o vilão Antônio La Selva. O ator também está no ar na série "Encantados" como o bicheiro Madurão.

Procurado pela reportagem, o hospital Samaritano informou via assessoria de imprensa que daria o boletim médico do ator "assim que tiver autorização da família".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por cirurgia na tarde desta quinta-feira (16), no hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio.

