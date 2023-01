Tom Verlaine, do Television, recebe homenagens de Patti Smith e colegas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guitarrista, compositor e vocalista da banda Television, Tom Verlaine morreu aos 73 anos, neste sábado (28). A morte foi anunciada por Jesse Paris Smith, filha de Patti Smith, artista com quem namorou e trabalhou. "Este é o momento em que tudo parecia possível", escreveu a cantora em foto juntos no Instagram.

Além de Smith, outros nomes da música norte-americana prestaram homenagem a Verlaine, que foi um dos principais artistas da cena punk de Nova York.

Michael Stipe, cantor da banda de rock R.E.M, diz ter perdido um herói em post no Instagram do grupo. "Deus o abençoe, Tom Verlaine, pelas músicas, as letras, a voz! E depois, as risadas, a inspiração, as histórias e a crença rigorosa de que a música e a arte podem alterar e mudar a matéria, a vida, a experiência. Você me apresentou a um mundo que virou minha vida de cabeça para baixo. Sou eternamente grato."

Relembrando quando se conheceram, Chris Stein, guitarrista da banda de new wave Blondie, compartilhou poster do show de abertura que fizeram para o Television, primeiro contato que teve com Verlaine.

O baixista da banda de rock Red Hot Chili Peppers diz ter ouvido o álbum "Marquee Moon", de Verlaine, mais de mil vezes e que o artista foi um dos maiores nomes do rock. Ele prestou homenagem ao cantor em post no Twitter, assim como Thurston Moore, do grupo Sonic Youth.

A causa da morte de Verlaine não foi divulgada. Jesse Paris Smith diz, no anúncio, o músico morreu após uma "breve doença".