Thriller político escrito por Hillary Clinton chegará ao Brasil em março

O enredo traz uma secretária de Estado novata que deverá desvendar uma conspiração em torno de uma série de ameaças terroristas. A história, segundo a Arqueiro, contou com colaborações do marido de Hillary, o ex-presidente Bill Clinton.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Editora Arqueiro lançará em março deste ano a obra "Estado de Terror", livro que marca a estreia de Hillary Clinton na ficção. Escrito pela ex-secretária de Estado em parceria com a autora canadense Louise Penny, o volume é um thriller político inspirado em situações vividas por ela no período em que integrou o governo dos EUA.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.