'Tom na Fazenda' e 'Misery' voltam aos teatros de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana está repleto de estreias teatrais nos palcos da capital paulista. Um dos espetáculo que ganham novas apresentações é "Tom na Fazenda", que chega a São Paulo após uma temporada em Paris.

Armando Babaioff, que também assina a tradução do texto, vive o protagonista Tom, um jovem que precisa lidar com a homofobia da família de seu companheiro morto.

Veja a lista das peças que chegam aos teatros nesta semana.

*

AGROPEÇA

O Teatro da Vertigem usa personagens do "Sítio do Picapau Amarelo" para contar uma história que gira em torno dos rodeios, abordando o conservadorismo e o agronegócio.

Direção: Antonio Araújo.

Com: André D' Lucca, Andreas Mendes e James Turpin.

Sesc Pompéia - r. Clélia, 93, Pompéia.

14 anos.

Qua. a sáb., às 20; dom., às 17h. Até 11/6.

R$ 15 a R$ 50, em sescsp.org.br

CINCO POEMAS PARA A SENHORA R

Retrata situações sofridas por Rita Braun, sobrevivente do Holocausto. A vivência dos atores se mistura com as memórias da judia polonesa que se refugiou e vive no Brasil.

Direção: Kiko Marques.

Com: Denise Weinberg, Mauro Schames e Paula Ravache.

Oficina Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, região central.

14 anos.

Qua. a sex., às 20h; sáb., às 15h e às 18h. Até 20/5.

Grátis

O DILETANTE

Escrita pelo carioca Martins Pena, a peça satiriza a sociedade brasileira de meados do século 19, que venerava tradições europeias como a ópera. Um dos fãs desse tipo de espetáculo quer casar sua filha com um tenor para satisfazer suas predileções musicais.

Direção: Ednaldo Freire.

Com: Alexia Twister, Nayara Rocha e Millena Tomaz.

Teatro Giostri - Rua Rui Barbosa, 20, Bela Vista, região central.

Livre.

Sex. e sáb., às 20h30; dom., às 19h. Até 4/6.

R$ 30, em sympla.com.br

ENCASULADOS

Após hiato de cinco anos, o espetáculo retorna aos palcos. Um cientista, uma ambientalista e um bilionário produtor de canudos estão em uma mesma cápsula do tempo, mas com objetivos diferentes.

Direção: Gustavo Kurlat.

Com: Bruno Perillo, Iris Yazbek e Roberto Haathner.

Teatro Itália Bandeirantes - av. Ipiranga, 344, República, região central.

Livre.

Sáb. e dom., às 11h. De 6/5 a 23/7.

R$ 30, em sympla.com.br

FIM DE FESTA: UM MERGULHO PARA REMIXAR A REALIDADE

Em uma sala cênica que simula um apartamento, encontram-se 30 espectadores e os dois atores do espetáculo. O público recebe aparelhos de MP3 e fones de ouvido que completam a experiência.

Centro Cultural São Paulo - r. Vergueiro, 1.000 Liberdade, região central.

16 anos.

Qui. e sex., às 20h; sáb. e dom., às 17h. Até 28/5.

Grátis, em centrocultural.sp.gov.br

A GAIVOTA

O clássico teatral escrito pelo russo Anton Tchékhov ganha uma nova montagem brasileira. Na trama, um aspirante a escritor apresenta sua nova obra para a família, mas a reação negativa da matriarca causa atritos entre os parentes.

Centro Cultural Olido - av. São João, 473, centro histórico, região central.

14 anos.

Sex. e sáb., às 18h30; dom., às 15h. De 5 a 28/5.

Grátis, retirada com 1h de antecedência

IDENTIDADE X - MAX E EVA

A nova montagem do espetáculo traz de volta aos palcos a história de amor entre Max e Eva. Ele é um desajustado que escolheu viver nas ruas e ela é uma garota de programa. Conforme os dois se aproximam, Max começa a questionar sua identidade de gênero.

Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, região central.

14 anos.

Qua. e qui., às 19h. Até 1°/6.

R$ 40, em teatrosergiocardoso.org.br

MISERY

A reestreia adapta o romance homônimo de Stephen King. Na trama, um escritor sofre um acidente e é resgatado por uma enfermeira que diz ser sua maior fã. Indignada com o final de um livro, ela o tortura.

Direção: Eric Lenate.

Com: Mel Lisboa, Marcello Airoldi e Alexandre Galindo.

Teatro Tuca - r. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, região oeste.

14 anos.

Sex., às 20h30; sáb., às 20h; dom., às 17h. De 6/5 a 30/6.

R$ 120, em sympla.com.br

O PAI

A montagem da peça de Florian Zeller volta aos palcos em comemoração aos 68 anos de carreira do ator Fulvio Stefanini. Na trama, um idoso começa a perder a própria memória e sua filha vive um dilema a respeito do destino do pai.

Direção: Léo Stefanini.

Com: Fulvio Stefanini, Carol Gonzalez e Wilson Gomes.

Teatro UOL - av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região central.

14 anos.

Sex., às 21h; sáb., às 20h. De 5/5 a 1°/7.

A partir de R$ 100, em teatrouol.com.br

TOM NA FAZENDA

A produção brasileira que recebeu prêmios nacionais e internacionais ganha uma nova temporada em São Paulo, depois de fazer 24 apresentações em Paris. Tom vai ao funeral de seu companheiro e descobre que a sogra não sabia de sua existência, nem da homossexualidade do filho.

Direção: Rodrigo Portella.

Com: Armando Babaioff, Soraya Ravenle, e Gustavo Rodrigues.

Teatro Vivo - av. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, região oeste.

18 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. De 5/5 a 5/6.

R$ 100, em sympla.com.br