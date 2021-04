Tom Holland será protagonista de nova série da Apple TV+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Holland, 24, conhecido por sua atuação como o Homem-Aranha, será o protagonista de "The Crowded Room", nova série encomendada pela Apple TV+.

Trata-se de uma adaptação do livro "The Minds of Billy Milligan", baseado em eventos reais. A história, que deverá ter dez episódios, gira em torno de Billy (Holand), a primeira pessoa a ser absolvida de um crime por conta do diagnóstico de Transtorno Dissociativo de Identidade.

A série de antologia vai explorar as histórias verdadeiras e inspiradoras de pessoas que lutaram e aprenderam a conviver com doenças mentais.

Holland estava fora de um papel na TV desde a minissérie "Wolf Hall" de 2015. A data de estreia não foi divulgada.

Akiva Goldsman, vencedor do Oscar em 2001 com o filme "Uma Mente Brilhante", será o responsável pelo roteiro. O próprio Holland vai ajudar a fazer a produção executiva do projeto. O restante do elenco segue uma incógnita.

Esta deverá ser o segundo trabalho do artista na Apple TV+. Recentemente, ele protagonizou o filme "Cherry" dirigido pelos irmãos Russo.