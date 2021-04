Ismael Ivo, coreógrafo morto por Covid aos 66 anos, batizará escola de dança

"Representatividade, carisma e inventividade são parte da lista de atributos que farão nos lembrar dele e que esperamos carregar conosco cada vez que a cortina do teatro se abrir, com a certeza de que sua dança permanece presente de muitas maneiras", afirmou em nota Inês Bogéa, diretora da São Paulo Companhia de Dança.

No Brasil, dirigiu o Balé da Cidade, o corpo de baile do Theatro Municipal de São Paulo, de 2017 a 2020, ano em que foi demitido após receber denúncias de assédio moral.

A escola será uma forma de celebrar Ivo, que era vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. O artista, que ganhou fama na década de 1970, era um dos maiores nomes da dança contemporânea --dentro e fora do país.

Prevista para inaugurar em 2022, a instituição promoverá cursos regulares e de extensão para formação técnica e artística de dançarinos brasileiros. Será localizada no centro da cidade, no terceiro andar do Complexo Júlio Prestes.

