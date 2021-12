Tom Holland e Zendaya fazem surpresa para menino de 6 anos que salvou irmã

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após salvar a irmã de 4 anos de um ataque de cachorro, Bridger Walker, 7, viralizou nas redes sociais. O susto ocorreu em 9 de julho de 2020 e o menino precisou levar mais de 90 pontos no rosto, após ser mordido por pastor alemão, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos.

Fã de super-heróis, o garoto foi elogiado por diversas celebridades, incluindo Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, Chris Evans e Mark Ruffalo. O pai de Bridger, Robert, disse que, na época, Tom Holland prometeu que a criança poderia visitar o set do próximo filme do Homem-Aranha. E a promessa, de fato, foi cumprida neste ano, durante as gravações de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa".

"Eu estava um pouco apreensivo de que, quando as 'cortinas fossem puxadas', a magia dos filmes estaria perdida para as crianças, mas aconteceu o contrário! Toda a equipe e o elenco fizeram nossas crianças se sentirem como estrelas", escreveu Robert em seu perfil no Instagram.

"A expressão das crianças quando fomos ver o Tom, que estava com o figurino do herói, em cima de um poste de luz no set, foi inestimável. Foi muito emocionante ver ele acenar para as crianças como se fosse ele quem deveria estar entusiasmado ao vê-las — e não o contrário", continuou.

Ele também conta que Zendaya foi muito gentil com sua filha e, assim que se aproximou da família, já foi elogiando as unhas da criança. "Eu não sei se ela vai saber o quanto aquele simples ato significou para mim — de ver minha doce filha alegre e com boa autoestima."

As crianças passaram o dia no set de filmagem e viram como as acrobacias são feitas pelo herói. Bridger teve ainda oportunidade de pegar uma carona com o Homem-Aranha, ambos pendurados em cabos de aço pelo cenário.