Pabllo Vittar agrada como celebridade carente em vídeo do Porta dos Fundos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar mostrou as habilidades de atuação em vídeo para o canal do Porta dos Fundos publicado nesta quinta (23). Ao seu lado esteve Macla Tenório, vencedora do reality show "Futuro Ex-Porta" que fez sua estreia como integrante oficial do elenco. No esquete, a artista, interpretando ela mesma, encontra uma fã, Bia (Macla Tenório) no lobby de um hotel de luxo. Bia pede para tirar uma foto com Pabllo mas, para sua surpresa, quem tem muitos favores a pedir é a própria celebridade. "Ai, Bia, senta aqui, vamos conversar", chama a drag queen. A fã tenta explicar que precisa ir embora para trabalhar, mas Pabllo apela para a chantagem emocional: "Você não é minha fã?". Pabllo chega a pedir para que a desconhecida cuide de seu pai, além de tentar emprestar o carro da jovem, um "Corsinha velho". Numa total inversão da relação entre fã e ídolo, é Bia quem acaba fugindo da cantora. O vídeo já acumula 300 mil visualizações no YouTube, com 73 mil curtidas. A drag queen fez um dos 4 mil comentários, dizendo "HAHAHAHA eu amei!"; o perfil do Porta dos Fundos, bem-humorado, brincou: "Se amou mesmo faz um pix? Tô tão precisando..." A estreante Macla Tenório também foi muito elogiada pelos inscritos do canal, que ressaltaram sua espontaneidade e o sotaque. A atriz é alagoana e, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, apontou sua origem como fator para a vitória no reality show do grupo de comédia. Pabllo, natural de São Luís do Maranhão, comentou também a publicação de Macla anunciando o episódio: "Maravilhosa!!! Nordeste no topo".

