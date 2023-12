Tintin inspira uniforme da seleção belga na Eurocopa 2024, diz site

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Criado pelo cartunista belga Georges Remi, conhecido como Hergé (1907-1983), Tintin vai ser homenageado pela seleção de futebol da Bélgica. A camisa azul com golas brancas que o personagem, um símbolo do país, costuma usar em suas aventuras pelo mundo ao lado do cãozinho Milu, será adotada pela equipe que vai disputar a Eurocopa de 2024.

É o que garante o site especializado Footy Headlines, que publicou em suas redes a foto daquele que seria o segundo uniforme do time na competição, marcada para junho do próximo ano, na Alemanha.

A Bélgica é um país que tem tradição de valorizar a cultura dos quadrinhos --em 2022, seus passaportes passaram a trazer, nas páginas internas, imagens de personagens de HQ nacionais, como o próprio Tintin e os Smurfs.

Tintin protagoniza histórias em 24 livros (um deles incompleto), lançados entre 1930 e 1986. Em 2012, Steven Spielberg lançou um filme, "As Aventuras de Tintin", com roteiro baseado em três histórias: "O Caranguejo das Tenazes de Ouro", "O Segredo do Licorne" e "O Tesouro de Rackham, o Terrível".