CCXP 2023 tem spoilers de 'Renascer', 'Beleza Fatal' e 'Dona Beja'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O brasileiro é ama o quê, minha gente?", perguntou o apresentador Robson Nunes no começo do painel sobre novelas da HBO Max neste domingo (3), último dia da CCXP. "Novela!", gritou o público presente no palco Ultra para ver de perto as estrelas das novelas "Beleza Fatal" e "Dona Beja", ainda sem data de estreia confirmada pela plataforma.

Na sequência, entrou no palco um elenco que poderia muito bem ser o da vinheta de final de ano da Globo há poucos anos. Primeiro, Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli falaram sobre suas personagens em "Beleza Fatal", que deve ser a primeira novela original da plataforma e deve ficar disponível em algum momento de 2024.

A trama terá como pano de fundo o universo das clínicas de beleza e estética. Sofia, a personagem de Camila, terá perdido a mãe na infância, depois de um procedimento mal sucedido. Depois de adulta, ela volta para se vingar de Lola, personagem de Camila. A personagem de Giovanna, por sua vez, é Elvira, uma mãe de família que recebe Sofia em casa, sem saber de suas intenções.

"O Brasil é novela, a gente sabe fazer novela com muita qualidade e que o mundo inteiro admira", disse Antonelli, que destacou que já tem cerca de 30 folhetins no currículo.

A parte mais aguardada do painel, no entanto, foi a exibição de cenas inéditas. Ao todo, foram cinco sequências, mostrando momentos importantes das personagens. Entre eles, um flashback com Lola contando ao marido sobre um problema ocorrido na clínica, o segundo dela já rica assustada com uma possível auditoria no local.

Depois, foi mostrada uma cena bastante dramática de Elvira descobrindo que o filho precisará de um transplante de coração. Na sequência, um de Elvira descobrindo uma identidade falsa de Sofia e, por fim, um encontro de Sofia e Lola, no qual a vilã diz que se identifica com a "cara de pau e ambição" da mocinha, e contratando-a para trabalhar com ela.

Depois, Grazi Massafera e David Junior foram chamados para falar de "Dona Beja", que será a segunda novela da plataforma. Eles seguiram o mesmo roteiro, falando dos personagens e depois apresentando cenas inéditas.

No caso de "Dona Beja", primeiro foi mostrado um time-lapse da montagem da cidade cenográfica e, na sequência, três sequências ainda não finalizadas. A primeira mostrava uma travesti ameaçada de ser queimada em uma fogueira, quando Beja chega e se agarra a ela. Depois, foi mostrada a despedida de Beja e Antônio, seu amor na juventude, que vai para a Inglaterra prometendo que eles se encontrarão na volta. Por fim, na última cena, Antônio entra na casa de Beja reclamando de ela ter comprado as terras que a família dele ambicionava e diz que a odeia.

Os fãs de novelas ainda tiveram outro spoiler durante o painel do Globoplay, no palco Thunder, o principal do evento. O remake de "Renascer", que estreia em janeiro na faixa das 21h da Globo, teve uma das cenas mais icônicas da novela exibidas em primeira mão.

Na sequência, Humberto Carrão, que vive o protagonista José Inocêncio na juventude (na fase adulta, ele será interpretado por Marcos Palmeira), encontra o jequitibá que se torna quase um personagem da trama. Ele faz uma promessa ao pé da árvore e, depois disso, se torna um grande produtor na região.

Antônio Calloni e Theresa Fonseca, que vivem respectivamente o coronel Belarmino e Mariana (a jovem que encanta e coloca em pé de guerra José Inocêncio e o próprio filho), subiram ao palco para falar dos personagens. Perguntados por Sabrina Sato, apresentadora do painel, sobre fofocas dos bastidores, Theresa contou que foi queimada por uma água viva em uma cena, mas estava tão concentrada que só sentiu no dia seguinte.

Já Calloni arrancou risadas da plateia com sua sinceridade. "Nunca sei quem está comendo quem, mas vou melhorar nisso para contar para vocês", afirmou.