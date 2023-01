Tina diz que Aline está se alongando pra não estourar com Bruno

Além disso, ela falou sobre a relação entre Aline e Bruno. "Ela tá se alongando pra não estourar com Bruno", disse ela. "Praticamente todas as duplas tão seladas", comentou Guimê, respondendo ao comentário. Aline confirmou essa percepção ao dar o emoji de 'biscoiteiro' para sua dupla no queridômetro nesta quarta (18).

