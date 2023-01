Renault confirma que Piqué pegou carro emprestado para alfinetar Shakira

Além do momento com o carro, a cantora também cita a marca de relógio Casio, fazendo uma comparação com os relógios de luxo da marca Rolex. Em resposta, Piqué afirmou em live na plataforma Twitch que havia feito contrato com a marca Casio.

Na música de Shakira, parceria com o DJ argentino Bizarrap, a cantora rima "Você trocou uma Ferrari por um Twingo". O verso é uma comparação entre ela e a nova namorada de Piqué, Clara Chía, com quem o jogador, supostamente, teve uma relação extraconjugal.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o lançamento da faixa "BZRP Music Sessions 53" de Shakira na última quinta-feira (12) e do jogador Gerard Piqué aparecer dirigindo um Twingo da Renault no domingo (15), a marca de carros confirmou, em nova entrevista, que o campeão pegou o carro emprestado pra alfinetar a ex-esposa.

