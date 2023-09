Tim Maia será homenageado no Prêmio da Música Brasileira em 2024

Entre 1989 e 1998, Tim Maia foi laureado 13 vezes no Prêmio da Música Brasileira, e agora, receberá a honraria máxima do evento. Algumas de suas principais músicas serão apresentadas em releituras por artistas de diferentes vertentes e gerações.

A 31ª edição do prêmio, criado em 1987, está marcada para maio do ano que vem. Em junho deste ano, o evento voltou a acontecer após um hiato de três anos, e homenageou a cantora Alcione em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.