Ludmilla se revolta contra votação de projeto que proíbe casamentos homoafetivos

"Gerar, criar, adotar filhos, com a tranquilidade de saber que sempre vamos poder usufruir de tudo o que o mundo tem a nos oferecer, sem nos preocuparmos se vamos poder contar com os nossos direitos como família, depois de cumprirmos tantos deveres", emendou a cantora.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados adiou novamente nesta quarta-feira (27) a votação do projeto que proíbe o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Essa medida tem sido bastante criticada por famosos, dentre eles a cantora Ludmilla, que vive um relacionamento com a dançarina Brunna Gonçalves.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.