Tico Santa Cruz diz que esposa foi agredida e elogia policiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tico Santa Cruz, 44, vocalista da banda Detonautas, disse que sua mulher, Luciana Rocha Fontenelle, foi agredida por cinco homens bêbados e violentos, no bairro onde o casal mora, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (24). Ele compartilhou o caso no seu perfil do Twitter.

O cantor elogiou a rapidez e o excelente atendimento prestado pelos militares. "A PM foi chamada e fez um excelente atendimento, quero deixar esse registro", elogiou. "Se não fosse as autoridades do 31º Batalhão [da Polícia Militar], teria acontecido uma tragédia", disse o cantor, casado com Luciana há 22 anos. Ele não revelou o que motivou a agressão.

Tico e a esposa receberam a solidariedade de internautas nas redes sociais que disseram que a agressão mostra aos eleitores que é preciso mudar o voto e eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Caso contrário será o segundo turno mais sujo e porque não dizer mais sangrento da história, não é hora de ego."

"Minha solidariedade, compa! Temos que fechar a fatura no primeiro turno, sob pena de outras formas de violência se ancorarem em nosso cotidiano!", comentou outra usuária da rede social. Uma mulher compartilhou um vídeo de um bolsonarista batendo em um apoiador de Lula.

"Bolsonarismo deixando cada vez mais claro que é agressivo, violento e mata! Ou seria a nova cepa, o cirismo?", escreveu a internauta, lembrando que o cantor deixou de votar no candidato Ciro Gomes (PDT) para votar no petista.

"Estranho o bolsonarismo só espancar e matar quem declara voto no Lula. Será que se você não tivesse declarado voto no Lula sua esposa teria sofrido represália?", perguntou outro usuário do Twitter. "Quando se juntam bolsonaristas e ciristas isso acontece infelizmente. Que bom que vocês estão bem", comentou outro internauta.