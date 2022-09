Nasce o sétimo filho de Hilaria e Alec Baldwin: 'Estamos muitos felizes'

Baldwin e Hilaria já são pais de Carmem, 8; Rafael, 7; Leonardo, 5; Romeo 4; Eduardo, 23 meses; e Maria, 18 meses, que nasceu por meio de barriga de aluguel. Baldwin também é pai da filha Ireland Baldwin, 26, do casamento com a ex-esposa, a atriz Kim Basinger.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin, 64, se tornou pai de oito filhos. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais anunciando neste sábado (24) o nascimento do seu sétimo filho com a esposa Hilaria Baldwin, 38. O casal havia revelado a gravidez em março.

