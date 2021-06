Tiago Leifert vai apresentar Domingão durante internação de Faustão

A semifinal do quadro já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira e Lucy Ramos. Enquanto isso, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas aguardam a repescagem para tentar a chance de voltar ao jogo.

