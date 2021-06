Daniela Mercury regrava 'O Canto da Cidade' em aniversário do jogo 'Valorant'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 30 anos depois do lançamento da música "O Canto da Cidade", um dos grandes sucessos de Daniela Mercury, a cantora acaba de regravar a faixa. A ação faz parte das comemorações de um ano do jogo "Valorant", da Riot Games, no Brasil.

Na versão, a faixa ganhou novo ritmo e arranjo e faz parte da trilha sonora de um trailer global do game, que foi divulgado nesta quinta (10) e traz como protagonista a personagem brasileira Raze.

"A música é um espaço importante para nós, na Riot. Ela se conecta com nossas identidades como fãs e, também, como brasileiros. Por isso, é uma honra fazer esta parceria com Daniela Mercury, uma artista que representa tão bem o Brasil, para regravar um clássico da nossa música e homenagear a Raze e a comunidade do 'Valorant'", diz Diego Martinez, gerente-geral da Riot Games no Brasil.

Além disso, o grupo BaianaSystem, cuja faixa "Saci" foi trilha do vídeo de lançamento do jogo no Brasil ano passado, realizou o primeiro show live-action dentro do jogo nesta quarta-feira (9)

Segundo a Riot, uma média de mais de 14 milhões de jogadores de PC ao redor do mundo, todos os meses, joga "Valorant". A empresa afirma que está se preparando para expandir a franquia com o "Valorant Mobile".