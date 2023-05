Tiago Leifert revela que tinha informações privilegiadas dos bastidores do BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Leifert participou do Altas Horas (Globo) no último sábado (6) e revelou alguns segredos dos bastidores de quando era apresentador do BBB. O jornalista disse que ele, Tadeu Schmidt e Pedro Bial têm um privilégio extremamente crucial e importante dentro do reality: eles têm acesso ao andamento da votação.

Como apresentadores da atração, em períodos diferentes, Tiago revelou que eles conseguem ter acesso a parcial dos paredões, pois isso é fundamental para o texto do eliminado. "A gente sabe, mais ou menos, o que vai acontecer na imensa maioria das vezes", iniciou. "Pouquíssimas pessoas têm acesso a essa senha. Então eu não fazia nada domingo à noite e nem na segunda-feira e eu deixava para escrever [o discurso] na terça-feira de manhã", completou.

O jornalista contou que não contava com ajuda do teleprompter na hora do discurso de eliminação. "Eu imprimia e tinha na mão, mas eu ia lembrando de cabeça e falando. Só que minha preocupação, eu não sei como o Bial fazia, era de manter o jogo vivo", explicou.

Com a chegada das redes sociais, o apresentador revelou que sofreu muita pressão dos internautas do Twitter e foi cancelado inúmeras vezes. "Muitas vezes me sacrifiquei e pulei na granada. Sobrou para mim. Eu era cancelado imediatamente após o programa. Preferi assim, porque minha função era manter o programa vivo até abril, maio", disse.