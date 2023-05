Mark Zuckerberg ganha medalhas em torneio de jiu-jitsu

Em outubro do ano passado, Zuckerberg prestigiou uma edição do UFC, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nas imagens, Zuckerberg aparece com e sem quimono. No post, informou que conquistou algumas medalhas pela equipe Guerrilla Jiu-Jitsu e agradeceu aos seus treinadores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Zuckerberg, dono do Facebook, disputou seu primeiro torneio de jiu-jitsu e comemorou a estreia no mundo das artes marciais em redes sociais. O magnata da Meta publicou no Instagram várias fotos em diversos momentos das disputas.

