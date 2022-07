Tiago Leifert posta foto rara da filha, Lua, cercada de bolas de futebol

A comentarista de futebol do grupo Globo, Fernanda Colombo, disse que daqui a pouco tem grama no cercadinho, mas alertou: "Só não coloca apito que vai dar ruim". Enquanto o apresentador Marcos Mion escreveu: "Pai sendo pai".

Famosos comentaram a legenda da foto e alguns disseram que estavam na mesma situação tentando fazer o filho gostar de futebol. "Já vou te adiantando tá: já fiz isso e não garante nada", escreveu o apresentador Felipe Andreoli, do Globo Esporte. Leifert respondeu: "Geração Abel Ferreira [treinador do Palmeiras]."

"Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho para não forçar", escreveu o apresentador, que adora futebol.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.