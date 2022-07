Atores de 'Heartstopper' provocam manifestantes homofóbicos em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atores da série "Heartstopper" (Netflix) dançaram e mostraram o dedo do meio a um grupo de manifestantes homofóbicos na Parada do Orgulho Gay de Londres, no sábado (2). A temática da série é sobre um casal de amigos que descobrem sua homossexualidade.

Marcaram presença na parada os atores Sebastian Croft, Corinna Brown, Joe Locke, Kizzy Edgell e Tobie Donovan. Eles foram vistos usando roupas coloridas, carregando grandes bandeiras do arco-íris, cantando e dançando nas ruas de Londres;

Um vídeo compartilhado no TikTok mostra jovens dançando em frente ao grupo de manifestantes anti-LGBTGIA+. Eles também ajudaram um jovem que teve o braço agarrado pelos manifestantes ao tentar remover cartazes discriminatórios.

Após o incidente, o ator Joe Locke dançou e cantou muito mais alto em frente ao grupo a música "I Wanna Dance With Somebody", de Whitney Houston, e começou a fazer sinais obscenos com os dedos médios.

As comemorações do orgulho gay também serviram de protesto para que o governo britânico seja obrigado a proibir as terapias de conversão e continuar trabalhando para acabar com os crimes de ódio que continuam a assolar o Reino Unido.