Tiago Abravanel e Sophia Abrahão voltam da repescagem em Super Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (4) aconteceu mais uma fase da repescagem no Super Dança dos Famosos (Globo). Sophia Abrahão, vice-colocada em 2016, e Tiago Abravanel, terceiro colocado em 2013, levaram a melhor na disputa com Cláudia Ohana e Arthur Aguiar, vice-colocados em 2012 e 2015, respectivamente.

