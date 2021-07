Cícero de Paula, filho de Chico Anysio e Regina Chaves, morre aos 39 anos,

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada deste domingo (4), no Rio de Janeiro, Cícero Chaves de Paula, filho do humorista Chico Anysio (1931-2012) com a ex-Frenética Regina Chaves. O produtor fonográfico e DJ tinha 39 anos e a causa da morte não foi divulgada até o momento.

A informação foi confirmada por Nizo Neto, meio-irmão de Cícero, por parte de pai. "Diante do cenário macabro em que vivemos, com milhares de mortes sendo esfregadas na cara diariamente, deparar com a ida repentina de um irmão de 39 anos é mais que devastador", compartilhou o ator no Instagram.

"Embora não muito próximos fisicamente -nossa família tem disso- Cícero sempre foi um irmão querido, extremamente carinhoso e talentoso e que vai deixar um buraco enorme em nossos corações, mas que vai sempre tem um lugarzinho pra ele. Vá com Deus, meu irmão!", encerrou Neto.

Famosos como Ronnie Von, Sônia Abrão, Suzy Rego e Marcos Veras lamentaram o ocorrido e mandaram condolências ao amigo. "Ah meu irmão. Todo meu amor por essa família!", escreveu Lúcio Mauro Filho, que compartilhou uma foto de Cícero no Stories com a mensagem: "Querido, Cícero, descansa em paz".

A atriz Alcione Mazzeo também usou as redes sociais para manifestar seu pesar. "A vida é mesmo um sopro, uma hora estamos aqui e de repente, podemos já não estar mais", iniciou ela, que é mãe do ator Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio.

"Que passemos a dar mais valor a quem nos rodeia, amar mais, cuidar, brigar menos, fazer menos questão de coisas bobas e dar mais atenção aos detalhes que realmente importam: um olhar, um sorriso, uma palavra, um abraço... Amar, amar e amar enquanto ainda puder ser recíproco. Muito chocada com a morte repentina do Cícero, filho de Chico Anysio e Regina Chaves! Muita luz para ele", finalizou.