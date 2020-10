Tiago Abravanel diz que teve convivência 'quase nula' com Silvio Santos na infância

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Tiago Abravanel, 32, revelou durante uma live especial em suas redes sociais que não teve uma convivência muito forte com o avô por parte de mãe, o apresentador Silvio Santos, 89.

De acordo com ele, avô e neto quase nunca se viam por conta da rotina atribulada do dono do SBT. "[A relação era] quase nula. Quando eu era criança, meu avô trabalhava muito mais do que ele trabalha hoje. Quase nunca encontrava. De vez em quando tinha uma viagem, às vezes íamos ao teatro todos juntos. Na infância mesmo, eu tive muito mais contato com meus avós paternos", disse ele em um momento de perguntas e respostas.

Em outro momento, quando perguntado se quando criança havia muitos amigos que faziam bullying com ele por ser neto de Silvio, respondeu que não tinha esse problema.

"Não sofri bullying, mas eu e minhas irmãs percebíamos quem se aproximava por interesse, quem queria conhecer o Silvio Santos, ir na casa dele. Mas não era nada que prejudicasse a nossa vida", comentou. Tiago é filho de Cintia, uma das filhas do apresentador.

Porém, se depender da vontade dele, Silvio ganhará bisnetos em breve. Em recente entrevista, Abravanel revelou que pretende ser pai. Casado com Fernando Poli, o casal deseja aumentar a família. "Sou muito carinhoso, muito entregue às minhas relações com as crianças. Tenho sobrinhos, enfim, amo crianças. Sempre me envolvei nesse universo. Bagagens para essa relação tenho muitas" disse o ator.

Após deixar a Globo, em junho de 2019, Abravanel foi contratado pelo avô para apresentar o reality Famílias Frente a Frente, no SBT. Ele dizia esperar um novo projeto na emissora e ressaltava o apoio que sempre recebera para dar continuidade às dublagens, uma outra paixão.