Globo terá nova atração de humor após encerrar Zorra, Fora de Hora e Escolinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo confirmou nesta quinta-feira (15) que os humorísticos Fora de Hora, Zorra e Escolinha do Professor Raimundo não terão novas temporadas em 2021. De acordo com a emissora, a decisão foi tomada por causa dos impactos da Covid-19 nos cronogramas de produção.

Contudo, os profissionais das atrações deverão ser aproveitados em um novo programa de humor, que irá ao ar no ano que vem. O canal diz que, assim, será possível "reunir todo o potencial criativo" e "oferecer ao espectador o melhor de cada gênero dentro do humor".

Ainda sem confirmar o nome ou a data de estreia, a Globo diz que o programa será variado e "com muitas possibilidades de desdobramentos futuros". "Será um verdadeiro laboratório de formatos e talentos que poderá nos trazer mais novidades", adiantou em nota enviada por sua assessoria de comunicação (leia a íntegra abaixo).

No momento, a emissora revê suas prioridades, mantendo investimentos maiores apenas para as novelas das sete e das nove, jornalismo e conteúdo para o streaming, no Globoplay.

A política pede reequilíbrio das contas nesses tempos em que anunciantes retraíram seus investimentos em razão da baixa no consumo de vários itens, efeito da pandemia. Disso fazem parte a revisão de gastos com direitos esportivos (Libertadores, Fórmula 1 e Copa do Mundo), o fim de contratos onerosos com antigas estrelas da casa e o enxugamento do humor.

Leia a íntegra do comunicado da Globo

"O humor é conteúdo fundamental para a composição dos nossos conteúdos. Diante dos desafios impostos pela Covid-19, que têm impactado muito nossos cronogramas de produção, optamos, em 2021, por reunir todo o potencial criativo da Globo em um programa novo, juntando as equipes do Fora de Hora, Zorra e Escolinha. Assim, vamos oferecer para o espectador o melhor de cada gênero de humor, num programa variado e com muitas possibilidades de desdobramentos futuros. Será um verdadeiro laboratório de formatos e talentos que poderá nos trazer mais novidades."