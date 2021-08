Tiago Abravanel agradece fãs e diz que Silvio Santos 'vai sair dessa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e apresentador Tiago Abravanel, 33, usou suas redes sociais neste sábado (14) para agradecer aos fãs pelas "mensagens de carinho, afeto e muita fé" enviadas a seu avô, o apresentador Silvio Santos, 90, diagnosticado com Covid-19.

"Meu avô está se cuidando e com a graça de Deus, nossas energias e os nossos incríveis profissionais da saúde, ele vai sair dessa e continuar nos levando muita alegria", afirmou Abravanel em seu perfil no Instagram.

Silvio Santos foi diagnosticado nesta sexta (13), após dar entrada no Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo. Ele ficou algumas horas na unidade para exames e recebeu alta no fim da noite, segundo assessoria do SBT, emissora do empresário.

Ele havia voltado gravar no SBT no final de julho, após passar mais de um ano sem ir ao local por causa da pandemia. Primeiro, ele gravou o Roda a Roda Jequiti e, depois, retomou as atividades do Programa Silvio Santos, com plateia reduzida.

O apresentador recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março, em São Paulo. Ele havia recebido a primeira dose no dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patricia Abravanel.

"Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!", escreveu Patricia em suas redes sociais.

No próximo dia 19, o SBT, emissora da qual Silvio é dono, completa 40 anos. No último dia 8, o canal exibiu um documentário que narra a trajetória do animador e a criação da emissora, com depoimentos de mais de 40 personalidades.