Thiago Oliveira deixa Esporte Espetacular SP para trabalhar no Fantástico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Thiago Oliveira, 37, vai deixar o comando do Esporte Espetacular São Paulo, na Globo. O anúncio foi feito por ele neste domingo (31) durante a exibição do programa. O jornalista passará a trabalhar na reportagem do Fantástico.

Oliveira será substituído por Karine Alves, do SporTV. As mudanças, segundo ele, começam no próximo domingo, 7 de novembro. "Quero agradecer esse carinho que você teve por mim. O que eu posso deixar para vocês é 'siga seu coração' e 'confie sempre em Deus'. Muito obrigado à minha equipe", disse ele.

Karine fez uma entrada ao vivo durante a atração. "Estou muito animada com esse novo desafio. Que eu consiga manter esse 100% de aproveitamento. Que eu possa honrar a tua pessoa, que eu sei que fez um trabalho incrível. Muito boa sorte para você nesta temporada no Fantástico", disse ela.

Nas redes sociais, a jornalista disse que vai continuar apresentando o Troca de Passes, na SporTV.