Roblox diz ter solução para problema que deixa plataforma fora do ar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Roblox informou na tarde deste domingo (31) que identificou a "causa raiz e a solução" para o problema que tirou do ar a plataforma de jogos no mundo. Os usuários tem reclamado que faz mais de 48 horas não conseguem jogar e que estão entediados por ficar sem a plataforma de games.

"Identificamos a causa raiz e a solução. Estamos trabalhando para colocar as coisas online novamente e vamos mantê-los atualizados ao longo do dia", diz a mensagem na conta oficial da empresa no Twitter.

Os internautas comentaram a publicação dizendo: "Deus nos Ouviu", "tomara que volte logo, quero jogar Murder" e "finalmente". Outros postaram memes de uma pessoa parada em frente a um quadro com fios com as mãos na cintura

Os internautas estavam reclamando desde sexta-feira (29) da interrupção da plataforma de jogos e pediam uma solução para o problema. Uma pessoa disse que a sua irmãzinha é louca pelos games e pediu para resolverem logo o problema: "pegue um extintor de incêndio". Um internauta perguntou: "Quando tempo falta para que o Roblox volte a funcionar? Espero que logo".

Outro reclamou que precisava ser recompensado pela empresa. " Eu só acho que o Roblox devia recompensar os jogadores por todo o tempo que o jogo esteve fora do ar, vai fazer 24 horas e nada ainda", escreveu um internauta na sexta-feira (29).

Um jogador demonstrou preocupação por não saber o que está acontecendo e quer saber se perdeu todas as informações dos jogos. Ele perguntou: "Você teve um incêndio na sala do servidor?".

"Nossas informações de jogo estão salvas ou vamos perder todas as nossas coisas? Seria bom saber se você perdeu dados reais. Eu paguei muito dinheiro, então não quero começar do zero", escreveu.

O Roblox é uma plataforma de jogos com a qual alguns adolescentes estão ganhando milhões e que superou, neste ano, o número de usuários do popular "Minecraft", segundo a BBC Brasil.

Em 2015, plataforma contava com apenas 5 milhões de jogadores mensais. Mas no final de julho deste ano, já somavam 62 milhões -- sendo 8 milhões deles só na América Latina.

A ideia original quando o engenheiro David Baszucki criou a plataforma era que crianças a usariam para criar objetos enquanto aprenderiam conceitos de física. Mas os estudantes encontraram um uso mais interessante: começaram a desenhar seus próprios mundos.

Foi assim que a empresa decidiu abrir o programa para permitir o desenvolvimento de jogos. Com isso, mais de 29 milhões deles nasceram na plataforma.