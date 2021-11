Thais Fersoza fala sobre vida sexual com Michel Teló: 'Sorte danada'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thais Fersoza, 37, abriu a caixa de perguntas do Instagram neste sábado (20) e respondeu sobre a vida íntima dela com o marido, o cantor e técnico do The Voice (Globo), Michel Teló, 40. Um internauta perguntou se era cansativo casar e ter que transar toda semana.

"Honestamente? Acho uma sorte danada. Uma benção de Deus ter achado o homem da minha vida, que me completa, compartilha perrengues e alegrias comigo, me satisfaz, pai dos meus filhos e ainda podemos fazer amor toda semana!", respondeu a atriz, que falou também amar lingeries e que tem "gavetas dedicas exclusivamente a elas".

Para finalizar, um internauta questionou quem costuma tomar a iniciativa na hora do sexo. "Quem tiver com vontade naquele momento. Às vezes um, às vezes o outro, às vezes o dois", concluiu Fersoza, que se casou com Teló em 2014, após dois anos de namoro. O casal tem dois filhos: Melinda, 5, e Teodoro, 4.

Durante participação no Altas Horas (Globo), em janeiro, a atriz contou que conheceu o marido no Carnaval. "A gente se esbarrou, a maior cena de novela. Foi ombrinho com ombrinho e aí bateu um olhar diferente", relembrou. "Quando o coração bate, não tem jeito", completou Teló.