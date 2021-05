Terry Crews conta que vício em pornografia quase destruiu seu casamento

"Rebecca me conheceu quando eu estava falido", relembra. "Ninguém mais conhece meu verdadeiro eu. Pensava: 'Quem pode substituí-la? Ninguém pode substituir as coisas pelas quais passamos'. E sou grato por nosso relacionamento nunca ter chegado a um ponto sem volta, porque isso é sério."

"Diziam: 'Oh, agora você está livre. Pode cair na gandaia'. E eu digo: 'Espere um minuto -- mas você não tem ninguém'. E você começa a perceber: 'Espere, eu me sinto melhor em casa'", comentou. Ele e Rebecca estão juntos desde 1989 e têm cinco filhos.

O casal conta mais detalhes do assunto em seu áudiolivro, "Stronger Together", e espera que consiga ajudar outros casais que possam passar pela mesma situação. "Descobrimos que havia toda uma indústria em torno desse problema porque a pornografia se tornou a nova droga", afirmou Rebecca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Terry Crews, 52, deu entrevista ao lado de sua esposa, a cantora Rebecca King-Crews, para Janine Rubenstein, apresentadora do People Every Day, e afirmou que seu vício em pornografia causou uma crise que quase acabou com o casamento de 30 anos.

