'Terra e Paixão': monólogo de Antônio, personagem de Tony Ramos, emociona o público

O momento pode ser visto no seguinte perfil no Twitter: https://twitter.com/ZAMENZA/status/1703214092582842403.

A cena de Tony Ramos elevou o nome do ator aos Trending Topics do Twitter nas últimas horas.

"Quero te prevenir que tem muita coisa pela frente que é difícil, mas não se preocupa: eu vou estar do teu lado o tempo todo, te protegendo", diz ele, sozinho, falando com o bebê no berço. "Eu aproveito para pedir desculpas para você porque não consegui proteger teu pai, é... teu pai, Daniel, era meu filho, ele morreu. Mas isso mesmo sabendo depois que ele não era meu filho de verdade, não me importa, porque criei teu pai como meu filho."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tony Ramos emocionou os espectadores em uma das cenas de "Terra e Paixão" (Globo), na noite deste sábado (16). Na sequência que viralizou nas redes sociais, o personagem Antônio La Selva defendido por Ramos desabafa com o seu novo neto, fruto do relacionamento de Daniel (Johnny Massaro) e Graça (Agatha Moreira).

