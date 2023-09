Filho do apresentador Fernando Rocha, repórter da Globo se casa em Chapecó

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste esábado (16), o jornalista Pedro Rocha, integrante da equipe de Esportes da TV Globo, e a médica dermatologista Vanessa Gheno se casaram, em cerimônia realizada na cidade de Chapecó (SC). O evento contou com a presença de amigos e familiares, incluindo figuras do cenário artístico e esportivo.

Pedro, filho do apresentador Fernando Rocha e da atriz Yara de Novaes, natural de Minas Gerais, estabeleceu uma conexão significativa com Chapecó devido à sua cobertura jornalística das atividades esportivas do time da Chapecoense. A cidade catarinense tornou-se um lar espiritual para o jornalista, que contribuiu com a narrativa da reconstrução da região após o trágico acidente com o avião da Chapecoense.

"Já chorei mil vezes e ainda vou chorar muito nesse casório. Eu vou ter a honra de ser celebrante desse casamento", expressou com emoção Fernando Rocha, pai do noivo, momentos antes da cerimônia, compartilhando seus sentimentos nos stories do Instagram.

Pedro, autor do livro "Chapecoense, o milagre do recomeço," mudou-se para Chapecó em 2017, período em que a região buscava se reerguer após a tragédia mencionada. Sua agora esposa, Vanessa Gheno, também residente na cidade, desempenha a função de professora no curso de medicina da Unochapecó (Universidade Comunitária da Região de Chapecó).