'Tenho uns 40', diz Sabrina Sato sobre vibradores

A apresentadora revelou que "trouxe duas malas só de vibradores" após uma viagem ao Japão e que ficou impressionada com a variedade de produtos à venda nas sex shops daquele país. "Lá, todo mundo fala com naturalidade sobre isso, as pessoas dão dicas sobre os produtos".

Ela até presenteou a colega de atração, Astrid Fontenelle com um deles. "Tenho uns 40, vários... Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores", contou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.