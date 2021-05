'Tenho sofrido e sido ameaçado', diz MC VK após morte de MC Kevin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Victor Elias Fontenelle, 23, o MC VK, afirmou em uma rede social que tem sofrido e recebido diversas ameaças após a morte de MC Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, em 16 de maio. O caso está sendo investigado. "Perdi o meu amigo, um verdadeiro irmão há alguns dias. Tenho sofrido muito pelo fato, sido ameaçado, mas continuo forte pela minha família e pela história que tivemos."

"Kevin era meu amigo, padrinho da minha filha. A gente morava praticamente juntos no apartamento -até ele mesmo falava, eu, ele e Gabriel, que é produtor pessoal dele. Kevin é meu empresário, meu alicerce, pessoa que pedi para Deus, que eu possa confiar. Aquele pessoa que quando você está com negócio aqui dentro [aponta para o peito] você solta para ela, porque você sabe que ela é a melhor pessoa para ouvir. E assim eu para ele também", disse MC VK, em vídeo publicado no Instagram na noite desta sexta (21).

"A gente era amigo, amigo de verdade. Aonde eu ia, ele ia. Pessoas que eu conhecia, ele passou a conhecer. Pessoas que ele conhecia, eu passei a conhecer. Era um vínculo muito forte. Quem recebia a gente, sabia que eu estava junto e sabia do meu carinho por ele e o carinho dele por mim. Era muito recíproco. Eu não só recebia, eu dava também. Era muito bom a nossa relação. Eu tinha prazer de ficar do lado dele, e ele tinha prazer de ficar do meu lado. A gente tinha essa sensação boa de ficar um com o outro", continua Fontenelle.

Bianca Dominguez, que estava com MC Kevin quando ele caiu da sacada do hotel em que o cantor estava hospedado em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, disse acreditar que uma "brincadeira de mau gosto" foi o que causou a morte do artista. A declaração foi dada em uma entrevista exclusiva que vai ao ar no Domingo Espetacular (Record).

Ao jornalista Roberto Cabrini, a modelo deu sua versão sobre o incidente e confirmou que conheceu o cantor na praia e aceitou dinheiro para fazer sexo com ele. Ela disse que os amigos do funkeiro, Jonathas Cruz e Victor Elias Fontenelle, o MC VK, assustaram Kevin ao insinuar que a esposa dele, Deolane Bezerra, estava chegando no quarto.

Em depoimento à polícia, MC VK confirmou que ele e MC Kevin tiveram um dia de consumo de drogas, álcool e sexo a três. MC VK era empresariado havia dois anos e amigo havia sete anos de Kevin. Ele disse que não sabe o que aconteceu enquanto o casal estava na varanda e não entendeu por que Kevin se pendurou. Que "não acredita que ele tenha tido vontade de se matar, mas, sim, de passar para o andar de baixo" e que "a única razão que poderia levá-lo" a fazer isso "era o receio de ser descoberto por Deolane".

No vídeo publicado na rede social, MC VK disse ainda que "quando ele [MC Kevin] precisava de mim em momentos tristes, ele vinha pedindo conselhos". "Quando eu precisava dele nos momentos tristes, ele me dava conselhos. Ele me estendia a mão, eu estendia a mão, porque não era algo que ... nossa só eu preciso dele. Kevin também precisava de mim, ele sabe disso. Mas não financeiramente. Kevin precisava do que eu precisava, de um ombro amigo, de um conselho."

"A gente saia e fazia tudo, mas no momento de pensar, de falar de energia -ele gostava muito de falar de energia- a gente era muito sério no momento de falar de Deus. A agente aprendeu a verdade com o produtor dele, o Bruno, cinco anos atrás, a gente aprendeu essa verdade da vida, de fazer e colher o bem."

"Bruno era como um pai para ele [Kevin] na época. Bruno começou a me instruir também. [Kevin] foi morar sozinho em um apartamento na zona norte, mas ele não gostava de ficar sozinho. Nosso vínculo era forte, quem falar que não era. Você falar que está mentindo, porque nosso vínculo era forte", continua.

"Quem acompanhou a gente viu. E viu o carinho que ele sentia por mim, e ele reconhece no coração até aonde ele está, e ele está reconhecendo. Ele é luz e ele sempre falou que sempre foi movido por energia. Ele conhece a minha energia, ele conhece a pessoa que eu sou. Ele me transformou. Eu já vi ele na luta. Eu já vi o choro dele. Os planos dele sendo construídos. Não vi só ele bem-sucedido", prossegue.

"Conheço Kevin sete anos atrás. Não estou sabendo lidar. Estou sendo massacrado, injustiçado. Estou apanhando. Estão me agredindo muito, minha família, minha filha. Estão me colocando na parede. Não tenho reação para isso. Não tenho respostas para isso", diz MC VK.

"Já deixei tudo na mão da polícia, deixei meu celular, minha senha. Eu fiz dois testemunhos e falei para o advogado voltar lá de novo, porque estou à disposição de tudo. Não estou fugindo, estou na disposição. Só eu sei o que estou passando e não vou fugir dessa luta", explica VK.

"O que me dá força para seguir é a força que ele [Kevin] colocou em mim. A força que ele me motivou. Kevin é quem me dá forças para seguir. (..) Kevin foi a revolução em pessoa. Como ele fala, ele é o Thor. A gente estava com muitos planos e já estavam sendo concretizados. Ele saiu da produtora antiga dele e estava construindo a produtora nova dele, eu sou artista dele como outros MCs, que tem vínculo com Kevin."

"Na vida do Kevin, nós estávamos inclusos no plano dele. Sabendo que a nossa vida ia mudar --a minha e a dele, e a de todo mundo. A vida dele não tinha mudado como ele queria, mas a partir dessa produtora, que é o legado que ele criou, ia dar o seguimento."

"Eu já dei meu testemunho.Me pronunciei duas vezes. (..) Está em segredo de justiça e estou esperando a resposta. A resposta todo mundo vai saber. Não vou falar o que aconteceu para cada pessoa deduzir. Vamos esperar a resposta e a reposta é uma só. E estou colaborando com isso. Estou sem celular, porque está na perícia. Só fata a resposta da Justiça."

"Não sei o por quê. Eu quero saber o por quê. Perdi um amigo, não perdi um voo. Perdi um amigo do coração, a única pessoa que queria meu bem, no meu ponto de vista. Era ele. Eu conversei com ele [Kevin] na minha mente e pedi para ele me proteger. Pedi para ele me dar discernimento nesta vida. É como ele sempre disse: 'Deus escreve certo por linhas tortas'. Lá na frente a gente entende, hoje a gente não entende nada."

"Você [Kevin] fez parte da minha vida, mudou as estáticas da minha vida, você colocou luz aonde não tinha luz. Seu sorriso me complementava no meu dia triste. Você é uma pessoa muito especial para mim. Quero te ver ainda, não quero te perder. Quero te encontrar, te abraçar, ficar do seu lado. Quero você na minha vida, não quero te perder. Você é uma pessoa muito especial. Você complementou a minha vida. Você é meu amigo especial. Do fundo do meu coração. Sempre foi e sempre vai ser. Eu nunca vou deixar você ser esquecido."

ENTENDA O CASO MC

Kevin foi para a capital fluminense por causa de um show, realizado na noite de sábado (15) e estava hospedado no hotel Brisa Barra, no 13º andar, com a mulher, a advogada Deolane Bezerra. Amigos dele, no entanto, estavam em outros quartos, como o 502, de onde MC Kevin caiu.

A primeira versão para o acidente foi de que o músico havia bebido e, em certo momento, tentado saltar da sacada do quarto na piscina do estabelecimento, prática conhecida como balconing e que se popularizou em alguns países anos atrás.

Uma nova versão, no entanto, começou a ganhar força na segunda-feira (17) à noite, após alguns depoimentos. Nessa nova linha de investigação, MC Kevin teria tentado saltar para a sacada do quarto abaixo, para fugir de um possível flagra da mulher.

MC Kevin foi socorrido ao lado da área da piscina, após bater a cabeça em uma barreira de vidro, que cercava o local. Imagens veiculadas na internet chegaram a mostrar o desespero de seus amigos ao seu lado, enquanto aguardavam o socorro.

"Fala com nós, mano, por favor!", chega a falar um dos amigos do funkeiro no vídeo. "[Ele] está respirando, chama a ambulância, pelo amor de Deus". Abalado, o pai do músico pediu posteriormente que as imagens não fossem compartilhadas: "Tenham empatia".

O funkeiro foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A necropsia apontou que a causa da morte foi um traumatismo craniano por ação contundente (violenta), já o exame toxicológico está sendo aguardado pela polícia -deve ser finalizada na quarta (19).

Os investigadores ouviram diversas pessoas que estavam no hotel e apreenderam celulares para entender se as versões batem. Foram ao menos cinco aparelhos, entre eles os de MC Kevin, Bianca, VK (dois celulares) e Deolane.

Durante os depoimentos, a mulher do funkeiro e a modelo com quem ele estava na hora do acidente chegaram a protagonizar um desentendimento na delegacia. Bianca Dominguez disse, em suas redes sociais, que está abalada e colaborando com as autoridades.

No final do velório do músico, nesta terça (18), Deolane Bezerra, que se casou com MC Kevin no mês passado, culpou as amizades pelo acidente. "Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade", disse.

CARREIRA

Nascido na capital paulista, Kevin cresceu na região da Vila Ede, zona norte de São Paulo, e sonhava ser jogador de futebol. A carreira musical, porém, falou mais alto e começou a deslanchar em 2013, quando lançou "Prepara Novinha", com MC Pedrinho.

Mas foi em 2018 que MC Kevin estourou, com o lançamento da canção "Pra Inveja É Tchau", que hoje acumula mais de 220 milhões de visualizações. A música fala sobre pessoas que não se preocupam com a própria vida e querem cuidar da dos outros.

Outro hit do funkeiro é "Cavalo de Troia", que tem 169 milhões de visualizações, com seu ritmo dançante e a mensagem de que sonhos não têm limites. Já "Vergonha pra Mídia" tem 120 milhões de visualizações, com uma mistura mais próxima do trap.

Vivendo na periferia, o cantor transformou suas músicas em ferramenta para construir as esperanças de um novo horizonte de possibilidades para a vida dos jovens. A arte era um meio para imaginar um futuro outro, para além da miséria e subempregos